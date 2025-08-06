Колесников о победе на ЧМ: «Когда включили гимн World Aquatics, меня немного приспустило. Не было привычной внутренней гордости»

"С чемпионата мира на короткой воде, который проходил в Венгрии, поменялось отношение к подходу к самим соревнованиям. Я тогда смотрел все по телевизору. И понял для себя, что испытываю неприятные эмоции по отношению к самому себе: ребята достигают результатов без меня. Это сподвигло меня работать дальше.