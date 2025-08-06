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Колесников о победе на ЧМ: «Когда включили гимн World Aquatics, меня немного приспустило. Не было привычной внутренней гордости»

Российские пловцы выступали на чемпионате мира в Венгрии в нейтральном статусе. Климент Колесников завоевал золото на дистанции 50 м на спине, а также в составе команды выиграл комбинированную эстафету 4 по 100 м.

Источник: Спортс"

"С чемпионата мира на короткой воде, который проходил в Венгрии, поменялось отношение к подходу к самим соревнованиям. Я тогда смотрел все по телевизору. И понял для себя, что испытываю неприятные эмоции по отношению к самому себе: ребята достигают результатов без меня. Это сподвигло меня работать дальше.

Если говорить об отношении к статусу нейтрального атлета, то во время соревнований ты об этом на задумываешься. Но в самый последний день, когда я вставал на пьедестал и включили гимн World Aquatics, немного приспустило меня обратно. Не было привычной внутренней гордости. Этого чувства все равно не хватало.

Я верю, что в ближайшем будущем мы поедем [на международные соревнования] с нашей символикой. Я буду ждать этого с нетерпением. Это большая разница и абсолютно другие эмоции«, — сказал спортсмен в эфире “Матч ТВ”.

У России 8 медалей ЧМ в плавании — успех или недобрали? Есть один тревожный знак.