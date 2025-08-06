Иван Гирев: «Была вера, что мы вернемся на международную арену. Это помогло мне вернуться в большой спорт и показать все, что умею»

"Была вера, что мы когда‑то вернемся на международные соревнования. Это помогло мне вернуться в большой спорт и показать все то, что умею.
Еще два года назад я отметил энтузиазм Егора Корнева и Мирона Лифинцева. Я пришел к ним в группу, а они уже стали чемпионами и рекордсменами мира. И тогда я понял, что все будет как надо и даже лучше.
Выросла плотность результатов, секунды стали быстрее. Бывало, что топовые спортсмены вылетали на полуфинальной стадии. Мы изначально были готовы работать на максимум с первого дня«, — сказал чемпион мира по плаванию Иван Гирев в эфире “Матч ТВ”.
А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома — и всего этого не было бы.