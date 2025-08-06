Мирон Лифинцев: «Многие хотели послушать мои комментарии на чемпионате мира, но на соревнованиях я люблю молчать»

"По сравнению с чемпионатом мира на короткой воде в Будапеште конкуренция очень сильно увеличилась. Там многих из тех, кто приехал в Сингапур, не было. Наша команда стала сильнее, сплоченнее, помогли наши капитаны Климент Колесников и Дарья Клепикова. Конкуренция нас приободрила.