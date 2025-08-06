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Мирон Лифинцев: «Многие хотели послушать мои комментарии на чемпионате мира, но на соревнованиях я люблю молчать»

Российские спортсмены выступили на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Мирон Лифинцев в составе российской команды выиграл два эстафетных золота.

Источник: Спортс"

"По сравнению с чемпионатом мира на короткой воде в Будапеште конкуренция очень сильно увеличилась. Там многих из тех, кто приехал в Сингапур, не было. Наша команда стала сильнее, сплоченнее, помогли наши капитаны Климент Колесников и Дарья Клепикова. Конкуренция нас приободрила.

Было много тех, кто хотел послушать мои комментарии на чемпионате мира, но на соревнованиях я люблю молчать. Но после финала или эстафеты хочется что‑то рассказать.

Ощущается, что много внимания. Я не прочь помолчать, но после эстафеты приятно постоять рядом с ребятами и высказать все на камеру. Это более приятная история«, — сказал пловец в эфире программы “Все на Матч!”.

А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома — и всего этого не было бы.