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Егор Корнев: «Сильно сомневаюсь, что Маршан — инопланетянин. Все ребята начинали с чего-то малого и доросли до высот, я их не боюсь»

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре Корнев завоевал золото и серебро в составе эстафетных команд России.

Источник: Спортс"

"Фундамент заложил мой тренер, которая меня учила не бояться ребят, выкладываться на максимум. Постоянное упорство на тренировках способствовало этому.

Очень сильно сомневаюсь, что Леон Маршан — инопланетянин. Все эти ребята тоже начинали с чего‑то малого и доросли до высот. Я их не боюсь.

Иностранцы — ребята как ребята, кто-то веселился, кто‑то слушал музыку перед стартами. Я ничего нового для себя не открыл«, — сказал спортсмен в эфире программы “Все на Матч!”.

У России 8 медалей ЧМ в плавании — успех или недобрали? Есть один тревожный знак.