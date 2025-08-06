Егор Корнев: «Сильно сомневаюсь, что Маршан — инопланетянин. Все ребята начинали с чего-то малого и доросли до высот, я их не боюсь»

"Фундамент заложил мой тренер, которая меня учила не бояться ребят, выкладываться на максимум. Постоянное упорство на тренировках способствовало этому.
Очень сильно сомневаюсь, что Леон Маршан — инопланетянин. Все эти ребята тоже начинали с чего‑то малого и доросли до высот. Я их не боюсь.
Иностранцы — ребята как ребята, кто-то веселился, кто‑то слушал музыку перед стартами. Я ничего нового для себя не открыл«, — сказал спортсмен в эфире программы “Все на Матч!”.
У России 8 медалей ЧМ в плавании — успех или недобрали? Есть один тревожный знак.