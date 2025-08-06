World Aquatics: «Рады, что в ЧМ приняли участие более 2400 спортсменов из 203 стран, включая нейтральных атлетов с российскими и белорусскими паспортами»

"World Aquatics стремится обеспечить справедливые и инклюзивные условия для всех спортсменов, независимо от их паспорта.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре 2025 года стал яркой демонстрацией мирового потенциала водных видов спорта, и World Aquatics рад, что в нем успешно приняли участие более 2400 спортсменов из 203 стран, а также команда беженцев World Aquatics.
Включая нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в соответствии с руководством по участию спортсменов в мероприятиях World Aquatics в периоды конфликтов", — заявили в международной федерации.
А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома — и всего этого не было бы.