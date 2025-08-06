World Aquatics: «Рады, что в ЧМ приняли участие более 2400 спортсменов из 203 стран, включая нейтральных атлетов с российскими и белорусскими паспортами»

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре 2025 года стал яркой демонстрацией мирового потенциала водных видов спорта, и World Aquatics рад, что в нем успешно приняли участие более 2400 спортсменов из 203 стран, а также команда беженцев World Aquatics.