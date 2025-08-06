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Дмитрий Свищев: «За возвращение гимна и флага борются все — президент страны, ОКР, Минспорт, федерации. К сожалению, антироссийское лобби очень сильное»

На прошедшем чемпионате мира по водным видам в Сингапуре россияне, выступавшие под нейтральным флагом, завоевали 18 медалей — 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.

Источник: Спортс"

"Мое мнение — если есть возможность участвовать, отстаивать интересы страны, клуба, тренеров, надо это делать. Конечно, при условии, что от спортсменов не требуют подписания каких-либо документов, порочащих статус гражданина РФ.

Всем мы ждем, когда нам вернут атрибутику, флаг, гимн. За это борются все — президент страны, Олимпийский комитет России, министерство спорта, федерации. К сожалению, ситуация в мире тяжелая, антироссийское лобби очень сильное.

Некоторым федерациям еще не удалось вернуться в олимпийскую семью. Надо двигаться, работать и обязательно участвовать, чтобы своими успехами радовать наших людей и огорчать болельщиков из недружественных стран", — сказал депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев.

Российский флаг попал в графику на водном ЧМ. И это не случайность.