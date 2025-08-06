Павел Колобков: «Все в мире знают, что под нейтральным статусом выступают именно россияне. Иначе украинцы так не психовали бы и не истерили»

Так что останутся как критики нейтрального статуса, так и те, кто считает необходимым участвовать в соревнованиях. Сколько людей — столько и мнений. Как мы видим, на самом высоком уровне наши спортсмены поддерживаются. Но если не будет возможности выступать, зачем тогда государству тратить на это деньги?