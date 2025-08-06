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Павел Колобков: «Все в мире знают, что под нейтральным статусом выступают именно россияне. Иначе украинцы так не психовали бы и не истерили»

"Пока мы видели, что, кроме водных видов и фехтования, почти все спортсмены были допущены в дзюдо и борьбе. За некоторыми исключениями. Но при этом есть и федерации, которые не допускают наших лучших атлетов.

Источник: Спортс"

Так что останутся как критики нейтрального статуса, так и те, кто считает необходимым участвовать в соревнованиях. Сколько людей — столько и мнений. Как мы видим, на самом высоком уровне наши спортсмены поддерживаются. Но если не будет возможности выступать, зачем тогда государству тратить на это деньги?

Мы понимаем, что замены чемпионату мира и Олимпиаде нет, для спортсменов это самые важные соревнования в жизни. Кроме того, все в мире знают, что под нейтральным статусом выступают именно россияне. Иначе украинцы так не психовали бы и не истерили.

Или грузины, устроившие акции во время чемпионата мира по фехтованию. Плюс надо отметить, что международные федерации сталкиваются с жесточайшим политическим давлением, и многие их руководители сейчас буквально ставят свои карьеры на карту", — сказал экс-министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию Колобков.

«Россия, это для вас!» Егорян — чемпионка мира после декрета и звездной болезни.