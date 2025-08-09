На обновленной базе «МЮ» есть пространство для барберов, симулятор «Формулы-1», умные туалеты и четыре бассейна

На базе команды было оборудовано пространство для парикмахерской, но штатного барбера в клубе не будет — футболисты должны приглашать своих мастеров.
Рядом с парикмахерской также находится симулятор «Формулы-1».
В туалете установлены умные писсуары, который могут помочь определить, обезвожен футболист или нет.
Кроме того, есть четыре бассейна: один для плавания, один с холодной водой, один с горячей водой и еще один с подводной беговой дорожкой, глубину которого можно регулировать по мере необходимости. Сауна и парная в этом же помещении стали намного больше.
«МЮ» обновил тренировочную базу. Роналду жаловался на нее Моргану.