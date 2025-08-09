Федор Иванов о забеге на ЧР: «Думал в моменте, что умру, потому что глаза открыть не мог, еле‑еле что‑то говорил. Голова была просто чугунная»

"Я не потерял сознание, но был в полубреду. Третий раз со мной такое.
Сегодня переживал, потому что мне впервые было плохо так долго. Честно, думал в моменте, что умру, потому что глаза уже открыть не мог, еле‑еле что‑то говорил.
У меня было давление 180 на 120. Ну, как‑то опасненько. И я просто лежу, даже встать не могу. Голова была просто чугунная, не давала вставать. Поэтому было страшновато. Теперь вы видите, что нужно отдать, чтобы бежать из 48 секунд. А отдать нужно здоровье", — рассказал Иванов.
В этом забеге спортсмен установил новый рекорд России — 47,94 секунды.
"Радость. Прям мурашки по коже идут. Я первый человек в российской истории, который разменял 48 секунд. Как тут можно не радоваться? Мне всего 23 года. Я бежал в 17 лет — 50,83 барьеры, потом из 50, в 18 лет выиграл чемпионат России. Как будто бы я сделал теперь все. В России все. Но мы на этом не останавливаемся и, соответственно, идем дальше.
Сразу скажу: в зимнем сезоне я не выступаю — мне нужно восстановиться. Летний сезон я буду, скорее всего, катать, потому что в 2027 году будут военные игры — чемпионат мира — буду готовиться туда. Мне сейчас нужно правильно восстановиться, не влететь в яму, как это делают многие спортсмены после пиковых результатов. Я все отдал, просто все. Незабываемые эмоции", — отметил Иванов.