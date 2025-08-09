Федор Иванов о забеге на ЧР: «Думал в моменте, что умру, потому что глаза открыть не мог, еле‑еле что‑то говорил. Голова была просто чугунная»

"Радость. Прям мурашки по коже идут. Я первый человек в российской истории, который разменял 48 секунд. Как тут можно не радоваться? Мне всего 23 года. Я бежал в 17 лет — 50,83 барьеры, потом из 50, в 18 лет выиграл чемпионат России. Как будто бы я сделал теперь все. В России все. Но мы на этом не останавливаемся и, соответственно, идем дальше.