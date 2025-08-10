Крамаренко о недопуске на Олимпиаду-2024: «Год назад я вообще не могла об этом говорить, сразу слезы. Жду, дадут ли мне нейтральный статус»

"Пока я жду, дадут ли мне нейтральный статус или нет. Если будет такая возможность, то попробую вернуться и поехать на чемпионат мира и Олимпийские игры. И если здоровье будет.
Когда у тебя есть представление, как это должно быть, когда ты уже выступал на международных соревнованиях, очень сложно без этих выступлений и эмоций. Это затягивает, без этого сложно жить.
Когда у тебя это забирают, когда ты должен был выйти на Олимпийские игры в Париж, а тебе говорят, что ты не едешь… Год назад я вообще не могла об этом говорить, сразу слезы. Сейчас начала более-менее спокойно воспринимать", — сказала Крамаренко.
Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе.