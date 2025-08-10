Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крамаренко о недопуске на Олимпиаду-2024: «Год назад я вообще не могла об этом говорить, сразу слезы. Жду, дадут ли мне нейтральный статус»

20-летняя Крамаренко выступает в художественной гимнастике, она чемпионка Европы-2021 в команде. На Олимпиаде-2024 не выступала из-за недопуска россиян в этом виде спорта.

Источник: Спортс"

"Пока я жду, дадут ли мне нейтральный статус или нет. Если будет такая возможность, то попробую вернуться и поехать на чемпионат мира и Олимпийские игры. И если здоровье будет.

Когда у тебя есть представление, как это должно быть, когда ты уже выступал на международных соревнованиях, очень сложно без этих выступлений и эмоций. Это затягивает, без этого сложно жить.

Когда у тебя это забирают, когда ты должен был выйти на Олимпийские игры в Париж, а тебе говорят, что ты не едешь… Год назад я вообще не могла об этом говорить, сразу слезы. Сейчас начала более-менее спокойно воспринимать", — сказала Крамаренко.

Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе.