Мария Кочанова: «Есть гении по типу Дюплантиса, кому победа забронирована, так что можно распоряжаться первым местом как угодно. К этому хочется прийти когда-нибудь»

Кочанова выиграла чемпионат России в Казани по прыжкам в высоту с результатом 1,94 метра. После соревнований она отметила, что на крупных турнирах сложнее ставить рекорды.

Источник: Спортс"

"Олимпиада, чемпионат мира, чемпионат Европы, национальный чемпионат — всегда уровень результатов ниже. Ни одного рекорда я не смогу назвать на Олимпиаде поставленного, потому что на тебя давит желание быть в призах. Никто не вспомнит, сколько ты напрыгал, твой результат, если это не рекорд. На больших стартах важнее всего место.

Но есть, конечно, такие люди, гении, по типу [рекордсмена мира в прыжках с шестом] Мондо Дюплантиса, кому не надо думать об их месте, о победе, она им забронирована, так что можно распоряжаться своим первым местом как угодно. Это круто, к этому хочется прийти когда-нибудь. У нас в России дикая конкуренция, девочки все заряженные, по-хорошему.

Наташа Спириднова в Беларуси 1,95 напрыгала незадолго до ЧР, все держат в напряжении, каждая может активизироваться", — сказала 23-летняя Кочанова.