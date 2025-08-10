Мария Кочанова: «Есть гении по типу Дюплантиса, кому победа забронирована, так что можно распоряжаться первым местом как угодно. К этому хочется прийти когда-нибудь»

Но есть, конечно, такие люди, гении, по типу [рекордсмена мира в прыжках с шестом] Мондо Дюплантиса, кому не надо думать об их месте, о победе, она им забронирована, так что можно распоряжаться своим первым местом как угодно. Это круто, к этому хочется прийти когда-нибудь. У нас в России дикая конкуренция, девочки все заряженные, по-хорошему.