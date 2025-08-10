Бегунья Ермакова, потерявшая сознание на ЧР: «Я живая — бессмертная, видимо. Не помню свой финиш, но рада, что добежала»

Не было мыслей остановиться, я могу сойти с дистанции только в бессознательном состоянии. Я вот упала и то добежала. У меня есть такое, что так просто не могу сдаться, бегу на результат. Я заранее настраивалась, что бег будет сольный, побегу одна.