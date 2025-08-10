Гаджиев об Овечкине и алкоголе: «Саня пьет пивасик всю карьеру — это его фишка. Странно менять привычки, когда ты лучший снайпер в истории»

"Во-первых, бокал пива еще никому не навредил. А вот два, возможно, уже вредят.
Думаю, Саня пьет пивасик на протяжении всей карьеры. Менять привычки, когда ты лучший снайпер в истории — странно. Надо уже оставаться там, где ты есть.
Это его фишка. Дети вырастут и сами примут решение. Не считаю, что Овечкин занимается пропагандой алкоголя, попивая пиво. Тем более он всегда об этом говорит с юмором.
Он же не ходит и не рекламирует пиво. К этому надо относиться с долей юмора", — сказал глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев.
Депутат Роднина о пиве на стадионах: «Надо думать о безопасности — у нас буйный народ. Если русский выпьет, может сотворить чудеса. На одной кружке пива не останавливаются».