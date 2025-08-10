Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гаджиев об Овечкине и алкоголе: «Саня пьет пивасик всю карьеру — это его фишка. Странно менять привычки, когда ты лучший снайпер в истории»

Бывший заместитель гендиректора «Адмирала» ответил на вопрос, стоит ли Овечкину перестать употреблять пиво на стадионах и в медиапространстве.

Источник: Спортс"

"Во-первых, бокал пива еще никому не навредил. А вот два, возможно, уже вредят.

Думаю, Саня пьет пивасик на протяжении всей карьеры. Менять привычки, когда ты лучший снайпер в истории — странно. Надо уже оставаться там, где ты есть.

Это его фишка. Дети вырастут и сами примут решение. Не считаю, что Овечкин занимается пропагандой алкоголя, попивая пиво. Тем более он всегда об этом говорит с юмором.

Он же не ходит и не рекламирует пиво. К этому надо относиться с долей юмора", — сказал глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев.

Депутат Роднина о пиве на стадионах: «Надо думать о безопасности — у нас буйный народ. Если русский выпьет, может сотворить чудеса. На одной кружке пива не останавливаются».