Полина Кнороз: «Я была отлично готова к чемпионату России, рассчитывала, что прыжки будут за 4,90, настрой был такой»

Кнороз победила на турнире с результатом 4,86 м.

Источник: Спортс"

"Я очень рада, что получилось хорошо выступить на чемпионате России. 4,86 — очень хорошая заявка на мировой арене, да и в принципе по жизни.

Хотелось прыгать выше, не буду скромной, я была отлично готова к этому старту, рассчитывала, что прыжки будут за 4,90, настрой был такой. Прыжки были хорошие, их можно было брать, но сыграл свою роль человеческий фактор.

Пришлось брать новые шесты, на которых я раньше никогда не прыгала. Мне было страшно, я испугалась, они имеют немного другую толщину и в руке сидят по-другому. Уже нет такой уверенности, которая была ранее.

Хотелось повторить лучший результат сезона и установить рекорд соревнований, 4,91 прыгала Анжелика Сидорова", — сказала Кнороз.

«Пять метров? Плох тот спортсмен, который не представляет себя на таких высотах. У меня не то что желание стать “Мерседесом”. Я и есть “Мерседес”! Пусть они на меня все равняются. Просто я до них туда пока еще не дошла. Все постепенно, всему свое время.

Через две недели финал «Королевы спорта», но я так устала, что главная задача на финал получить удовольствие. Нет задачи показать сумасшедший результат, но мы знаем, что, если выступаешь в удовольствие, бог может тебя наградить«, — цитирует Кнороз “Чемпионат”.