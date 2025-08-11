Grand Chess Tour. Сент-Луис. Гукеш, Каруана, Абдусатторов, Со, Аронян, Вашье-Лаграв выступят в турнире по рапиду

Grand Chess Tour.
4-й этап.
Saint Louis Rapid & Blitz.
Сент-Луис, США.
Начало партий — 20.00 по московскому времени.
Участники.
Гукеш Доммараджу (Индия).
Фабиано Каруана (США).
Нодирбек Абдусатторов (Узбекситан).
Уэсли Со (США).
Левон Аронян (США).
Максим Вашье-Лаграв (Франция).
Лим Ли (Вьетнам).
Леньер Домингес (США).
Сэм Шенкленд (США).
Григорий Опарин (США).
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде — 25 минут + 10 секунд на ход, в блице — 5 минут + 2 секунды на ход. В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1 очко, в блице за победу 1 очко, за ничью — 0,5 очка.