Grand Chess Tour. Сент-Луис. Гукеш, Каруана, Абдусатторов, Со, Аронян, Вашье-Лаграв выступят в турнире по рапиду

На турнире будет сыграно девять раундов рапида и 18 раундов блица.

Grand Chess Tour.

4-й этап.

Saint Louis Rapid & Blitz.

Сент-Луис, США.

Начало партий — 20.00 по московскому времени.

Участники.

Гукеш Доммараджу (Индия).

Фабиано Каруана (США).

Нодирбек Абдусатторов (Узбекситан).

Уэсли Со (США).

Левон Аронян (США).

Максим Вашье-Лаграв (Франция).

Лим Ли (Вьетнам).

Леньер Домингес (США).

Сэм Шенкленд (США).

Григорий Опарин (США).

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде — 25 минут + 10 секунд на ход, в блице — 5 минут + 2 секунды на ход. В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1 очко, в блице за победу 1 очко, за ничью — 0,5 очка.