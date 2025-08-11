Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федерация тяжелой атлетики России намерена взять две бронзы на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Об этом говорится в программе развития вида спорта «тяжелая атлетика» в Российской Федерации на 2025−2028 годы.

Источник: Спортс"

Согласно документу, перед российскими штангистами в 2026 году будет стоять задача завоевать на чемпионате мира одну серебряную и две бронзовые награды, на ЧМ-2027 — золото, серебро и бронзу, на мировом первенстве 2028 года — по одной золотой и серебряной награде, а также две бронзовые медали.

На Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе — две бронзовые медали.

На чемпионате Европы — 2026 от отечественных штангистов будут ждать одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды, на ЧЕ-2027 — по две медали каждого достоинства, на ЧЕ-2028 — три золотые, две серебряные и три бронзовые награды.