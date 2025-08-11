Федерация тяжелой атлетики России намерена взять две бронзы на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Согласно документу, перед российскими штангистами в 2026 году будет стоять задача завоевать на чемпионате мира одну серебряную и две бронзовые награды, на ЧМ-2027 — золото, серебро и бронзу, на мировом первенстве 2028 года — по одной золотой и серебряной награде, а также две бронзовые медали.
На Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе — две бронзовые медали.
На чемпионате Европы — 2026 от отечественных штангистов будут ждать одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды, на ЧЕ-2027 — по две медали каждого достоинства, на ЧЕ-2028 — три золотые, две серебряные и три бронзовые награды.