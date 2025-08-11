Ричмонд
WADA планирует провести аудит РУСАДА, когда позволит ситуация с безопасностью

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что договорился c Всемирным антидопинговым агентством об инспекции РУСАДА в этом году.

«Как указывалось ранее, для оценки критериев восстановления, установленных Спортивным арбитражным судом в его решении от декабря 2020 года, WADA необходимо провести личную проверку РУСАДА. WADA намерено провести этот аудит, как только позволит ситуация с безопасностью», — сообщили в организации.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных базы LIMS Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012-го по 2015 год.

Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Срок санкций уже истек, однако РУСАДА не восстановили.

В сентябре 2023 года WADA объявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. РУСАДА подало апелляцию в CAS на это решение — слушания по ней пройдут 17−18 сентября.