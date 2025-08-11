WADA планирует провести аудит РУСАДА, когда позволит ситуация с безопасностью

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных базы LIMS Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012-го по 2015 год.