Светлана Журова: «Ни в какой стране, кроме России, не хотела бы жить. Импонирует, что могу верить, дружить и чувствовать свободу»

И я, и мои дети не рассматривают другие варианты, хотя у моих детей был выбор — их папа живет в Германии. Но они это вообще никак не рассматривают со всем соблазном этой истории: Олимпиадой, гражданством. Они выбирали Россию и не из-за мамы, а потому что так думают", — рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.