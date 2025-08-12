Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александра Пацкевич: «Абсолютно уверена, что мы вернем лидирующие позиции в синхронном плавании, мы будем бороться»

На прошедшем чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российские спортсмены завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали, но не смогли выиграть медальный зачет впервые с 1994 года.

Источник: Спортс"

"Я считаю, что в тех условиях, в которых нам пришлось работать и тренироваться, мы показали очень достойный результат. В связи с изменениями в правилах, с тем, что нам не хватало соревновательной практики, у нас молодая команда, тот результат, что мы показали, очень достойный.

Я абсолютно уверена, что мы вернем лидирующие позиции, мы будем бороться. Не скажу, что мы потеряли их кардинально, так как практически в каждом виде мы были с медалью", — рассказала трехкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич.