Александр Мальцев: «Для синхронистов чемпионат мира не менее ценен, чем Олимпийские игры»

На ЧМ-2025 в Сингапуре Мальцев завоевал три золотые и одну серебряную медали.

Источник: Спортс"

"Действительно, я говорил про переоценку. Имел в виду то, что чемпионат мира не менее ценен, чем Олимпийские игры. Если брать наш вид спорта, то на чемпионате мира мы видим большое количество дисциплин, мужчины есть и в соло, и в дуэтах. На Олимпиаде у нас только два комплекта медалей, конкуренция меньше, чем на чемпионате мира.

В том же футболе чемпионаты Европы и мира ценятся выше, чем Олимпийские игры. У нас то же самое: выступать на чемпионате мира в какой-то степени даже девушкам сложнее, потому что выше конкуренция. На Олимпийских играх есть принцип отбора по континентам.

Но в обществе сложилось восприятие Олимпиады как чего-то максимально высокого и ценного, хотя на самом деле для спортсмена чемпионат мира не менее ценен", — рассказал семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев.