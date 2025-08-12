Антидопинговый диктант РУСАДА в 2025 году написало рекордное количество человек

Антидопинговый диктант проходил с 9 по 10 августа на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Его участникам предстояло решить 10 задач на знание основ антидопинга и принципов чистого спорта.
"Согласно статистике по количеству участников Всероссийского антидопингового диктанта, в 2025 году его писало 25 912 человек, этот показатель более чем в два раза превышает прошлогодний. В 2024 году в диктанте участвовало 11 452 человека, в 2023-м — 16 944, в 2022-м — 2 599, в 2021-м — 291, в 2020-м — 941.
Более половины участников диктанта 2025 года (56%) — это молодые люди в возрасте до 18 лет. Это наша самая главная целевая аудитория антидопингового просвещения. При этом почти 43% участников не достигли возраста 14 лет", — сообщили в пресс-службе РУСАДА.