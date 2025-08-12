Антидопинговый диктант РУСАДА в 2025 году написало рекордное количество человек

"Согласно статистике по количеству участников Всероссийского антидопингового диктанта, в 2025 году его писало 25 912 человек, этот показатель более чем в два раза превышает прошлогодний. В 2024 году в диктанте участвовало 11 452 человека, в 2023-м — 16 944, в 2022-м — 2 599, в 2021-м — 291, в 2020-м — 941.