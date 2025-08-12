Защитник «Амкала» Феликс завершил футбольную карьеру

"Еще в начале сезона МФЛ я понимал, что не хочу больше тренироваться, а хочу сосредоточиться на съемках, помощи по контенту и тд, потому что в этом аспекте была и есть жесткая стагнация, хотя я всегда именно это любил больше всего. Но (недо)футболиста в себе не мог убить, хотя прекрасно понимал уровень, всегда трезво все оценивал, вы меня знаете.