Grand Chess Tour. Сент-Луис. Каруана, Аронян, Гукеш, Вашье-Лаграв, Со, Домингес сыграют в блиц

Grand Chess Tour.
4-й этап.
Saint Louis Rapid & Blitz.
Сент-Луис, США.
Блиц.
Начало партий — 20:10 по московскому времени.
После рапида.
1. Фабиано Каруана (США) — 14.
2. Левон Аронян (США) — 13.
3. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 11.
4. Гукеш Доммараджу (Индия) — 10.
5−7. Леньер Домингес (США) — 9.
5−7. Уэсли Со (США) — 9.
5−7. Нодирбек Абдусатторов (Узбекситан) — 9.
8. Ле Куанг Льем (Вьетнам) — 7.
9. Сэм Шенкленд (США) — 5.
10. Григорий Опарин (США) — 3.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде — 25 минут + 10 секунд на ход, в блице — 5 минут + 2 секунды на ход. В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1 очко, в блице за победу 1 очко, за ничью — 0,5 очка.