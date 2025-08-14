Ричмонд
Grand Chess Tour. Сент-Луис. Каруана, Аронян, Гукеш, Вашье-Лаграв, Со, Домингес сыграют в блиц

14−15 августа будет сыграно 18 раундов блица. После рапида лидирует американец Фабиано Каруана.

Источник: Спортс"

Grand Chess Tour.

4-й этап.

Saint Louis Rapid & Blitz.

Сент-Луис, США.

Блиц.

Начало партий — 20:10 по московскому времени.

После рапида.

1. Фабиано Каруана (США) — 14.

2. Левон Аронян (США) — 13.

3. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 11.

4. Гукеш Доммараджу (Индия) — 10.

5−7. Леньер Домингес (США) — 9.

5−7. Уэсли Со (США) — 9.

5−7. Нодирбек Абдусатторов (Узбекситан) — 9.

8. Ле Куанг Льем (Вьетнам) — 7.

9. Сэм Шенкленд (США) — 5.

10. Григорий Опарин (США) — 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде — 25 минут + 10 секунд на ход, в блице — 5 минут + 2 секунды на ход. В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1 очко, в блице за победу 1 очко, за ничью — 0,5 очка.