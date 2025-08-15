Ричмонд
Бояркин об уровне чемпионата Казахстана: «После КХЛ скорости кажутся особенно низкими, класс игроков упал. В “Барыс”, как правило, берут из “Номада”, в других клубах нет перспектив»

— Каков уровень чемпионата Казахстана? В сравнении с КХЛ — пропасть?

— Конечно! После КХЛ скорости там кажутся особенно низкими. Класс самих игроков тоже упал. Хотя, может быть, это мне раньше казался чемпионат Казахстана сильным, потому что я сам был молодой. Сейчас даже волнения особо нет в играх, когда возвращаешься туда из КХЛ.

— Вы ведь и в ВХЛ успели поиграть за «Сарыарку». Вышка тех лет тоже сильнее чемпионата Казахстана?

— Я бы сказал, что да. В чемпионате Казахстана ниже скорости. А еще разница в мотивации. В «Барыс», как правило, рассматривались только игроки «Номада». Так что у хоккеистов в других клубах нет особых карьерных перспектив.

— Как, в таком случае, позапрошлый сезон, полностью проведённый в «Номаде», не откинул вас назад в развитии?

— У меня все-таки огонек в глазах еще был! «Номад» к тому же играл в Континентальном кубке. Еврокубки — это в любом случае интересно. Я больше 60 матчей за сезон отыграл. Это то, что было нужно.

Необходимо было перезагрузиться, получить игровую практику. Спасибо за это тренерам. Багаж уверенности, который я вынес из того сезона — это не шаг назад, а два шага вперед, — сказал вратарь «Барыса».