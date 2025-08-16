Ричмонд
Светлана Журова: «Гимнасты правильно сделали, что отказались от иска в CAS. Наверняка они договорились с FIG о мирном решении вопроса»

Ранее сообщалось, что Федерация гимнастики России (ФГР) отозвала из Спортивного арбитражного суда (CAS) иски против международной федерации (FIG), поданные из-за отказов в нейтральном статусе.

Источник: Спортс"

"А какой смысл нашим гимнастам судиться дальше, если их стали допускать на соревнования? Логично, что они приняли такое решение. Наверняка они договорились с международной федерацией о мирном решении вопроса.

FIG тоже не нужны лишние суды и издержки. Финансовые затраты на адвокатов и суды особенно чувствительны для нашей федерации и гимнастов. Зачем им ненужные расходы? Правильно сделали, что отказались от иска в CAS.

Думаю, что международная федерация сообщила нашей о том, что в дальнейшем будут еще какие-то послабления, и поэтому зачем сейчас судиться в такой ситуации. Стороны пришли к мирному соглашению", — сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.