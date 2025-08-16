Сорокин о поражении от «Металлурга»: «Положительных моментов в нашей игре не было вообще никаких. Команда не выполнила установку»

Когда нужно из своей зоны выходить ногой — мы играем на руках, когда надо играть на руках — бьем ногой. Принятие полузащитниками решений и перемещение игроков по полю были ниже плинтуса. Те попытки которые мы положили — исключительно контратаки и ошибки противника, так как большую часть мы защищались«, — рассказал главный тренер “ВВА-Подмосковья” Андрей Сорокин.