Зислис о Голдобине: «Пока склоняюсь к тому, что он окажется в “Барысе” и начнет там сезон. В “Спартаке” история с его продлением всех достала, похоже»

Ранее появилась информация, что казахстанский клуб хочет забрать 29-летнего форварда из списка отказов, куда его поместил «Спартак».

Источник: Спортс"

«Больших сомнений и бурного проявления эмоций я, общаясь с представителями “Спартака”, не заметил. История с переговорами относительно продления контракта с Голдобиным длилась очень долго и, похоже, всех достала.

Николай несколько раз отказался, посчитав предложение недостаточно привлекательным с финансовой точки зрения. Имел на это полное право.

Но как там писали мудрые люди? Нет человека — нет проблемы. Но забыть его сразу, конечно, не получится. Теперь придется ждать следующей весны, чтобы оценить нынешнее решение «Спартака».

Относительно будущего Голдобина кое-что для меня прояснилось уже вечером. Пока склоняюсь к тому, что он не просто окажется в «Барысе», но и начнет там сезон. Мне рассказали очень убедительную версию, почему будет так, а не иначе«, — сообщил журналист “Спорт-Экспресса” в телеграм-канале.