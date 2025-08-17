"Повестка, которая определяется президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, должна быть понятна для любого, как мне кажется, нормального человека. Сильный президент выступает с сильной позицией, которая должна быть ясна всем в целях укрепления мира и всего нашего жизненного устройства. Позиция, которая должна разделяться сильными лидерами. И она, мягко говоря, очень перспективна.