Кавазашвили про Лунева и жевательный табак: «Это жвачка обычная, возможно. Он же не стоял на воротах в кепке с “Беломорканалом”

— Да, почти все курили раньше. Потому что футболистами становились дети заводчан, все курили смолоду. Все-таки время послевоенное, непростое, дети росли бесконтрольно, а у многих еще и близкие погибли. Росли все на улице, вели себя вольготно, а удивить остальных можно было только сигаретами и блатовством. Но поэтому и успеха добивались, улица научила самостоятельности мышления, — сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.