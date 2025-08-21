Ричмонд
Мамкин об игре против Смолова: «Опытный, мастеровитый футболист, приятно соревноваться. От “Броуков” были подколки, хотелось наказать их по-футбольному»

«Броуки» со Смоловым составе обыграли курский «Авангард» во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (2:1).

Источник: Спортс"

— Как игралось против Федора Смолова?

— Он опытный, мастеровитый футболист, поиграл в Премьер-лиге, в сборной России. Приятно соревноваться с таким игроком. Он сказал, что мы хорошо играем, и пожелал нам успехов.

— К «Броукам» было какое-то особое отношение?

— Настраивались так же, как на обычный матч. Есть какая-то злость, что они перед матчем ходили, смеялись. Мы настраивались серьезно, но они выиграли.

— Обидно?

— Были какие-то подколки. Я конкретно ничего не слышал, но что-то такое было.

А мы хотели наказать голами и хорошей игрой в футбол. По-футбольному, без грубости, — сказал защитник «Авангарда» корреспонденту Спортса«» Ярославу Сусову.

Смолов из-под защитника Мамкина забил «Авангарду» в Кубке. Недавно Федор нагрубил маме соперника во время игры в CS, а потом подарил ей цветы.

Смолов в погоне за Аршавиным — забил в Кубке России и запустил камбэк «БроукБойз».