Мамкин об игре против Смолова: «Опытный, мастеровитый футболист, приятно соревноваться. От “Броуков” были подколки, хотелось наказать их по-футбольному»

— Как игралось против Федора Смолова?
— Он опытный, мастеровитый футболист, поиграл в Премьер-лиге, в сборной России. Приятно соревноваться с таким игроком. Он сказал, что мы хорошо играем, и пожелал нам успехов.
— К «Броукам» было какое-то особое отношение?
— Настраивались так же, как на обычный матч. Есть какая-то злость, что они перед матчем ходили, смеялись. Мы настраивались серьезно, но они выиграли.
— Обидно?
— Были какие-то подколки. Я конкретно ничего не слышал, но что-то такое было.
А мы хотели наказать голами и хорошей игрой в футбол. По-футбольному, без грубости, — сказал защитник «Авангарда» корреспонденту Спортса«» Ярославу Сусову.
Смолов из-под защитника Мамкина забил «Авангарду» в Кубке. Недавно Федор нагрубил маме соперника во время игры в CS, а потом подарил ей цветы.
Смолов в погоне за Аршавиным — забил в Кубке России и запустил камбэк «БроукБойз».