Мина о партнерах: «Месси всегда хотел побеждать, надо брать с него пример. Куадрадо — машина, я многое у него перенял: приезжаю за два часа, принимаю ледяные ванны, слежу за питанием: курица и рыба»

— Он всегда хотел побеждать. Нужно брать с него пример.
— Самый сложный оппонент среди нападающих?
— Лукаку. Мне нравится играть против него, каждый раз это битва. Надеюсь, он скоро вернется.
— Кто ваш друг в команде?
— Зиту Лувумбу. Замечательный человек.
— А во всем футболе?
— Хуан Куадрадо. Он мне как брат. Я общаюсь с ним каждый день. Он многому меня научил. Он машина. Все делает хорошо. И он хочет вернуться в сборную.
Я перенял у него многое. Приезжаю за два часа, делаю массаж, занимаюсь в тренажерном зале, принимаю ледяные ванны, слежу за питанием: курица и рыба, — сказал защитник «Кальяри», также поигравший за «Барселону» и «Эвертон».