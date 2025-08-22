Ричмонд
Мина о партнерах: «Месси всегда хотел побеждать, надо брать с него пример. Куадрадо — машина, я многое у него перенял: приезжаю за два часа, принимаю ледяные ванны, слежу за питанием: курица и рыба»

— Каково было жить рядом с Месси?

Источник: Спортс"

— Он всегда хотел побеждать. Нужно брать с него пример.

— Самый сложный оппонент среди нападающих?

— Лукаку. Мне нравится играть против него, каждый раз это битва. Надеюсь, он скоро вернется.

— Кто ваш друг в команде?

— Зиту Лувумбу. Замечательный человек.

— А во всем футболе?

— Хуан Куадрадо. Он мне как брат. Я общаюсь с ним каждый день. Он многому меня научил. Он машина. Все делает хорошо. И он хочет вернуться в сборную.

Я перенял у него многое. Приезжаю за два часа, делаю массаж, занимаюсь в тренажерном зале, принимаю ледяные ванны, слежу за питанием: курица и рыба, — сказал защитник «Кальяри», также поигравший за «Барселону» и «Эвертон».