Татьяна Сергаева о Кубке сильнейших: «Горносько — кумир для наших девчонок. Верю, что наша молодежь еще даст жару»

Я очень-очень рада, что белорусская команда приехала своими лидерами. Нам это очень нужно было. Мы всю жизнь были братьями. Сколько мы ездили на чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры, и мы всегда были очень близки, несмотря на то, что были соперниками. Поэтому это соревнование — прекрасный вариант еще раз вспомнить об этом", — сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Сергаева.