Депутат Журова: «Понятно, что американцы не могут допустить сборную России в состав участников ЧМ по футболу, как бы им этого ни хотелось»

"В сентябре будет исполком Международного олимпийского комитета, я думаю, новый президент МОК (Кирсти Ковентри) и члены исполкома будут следить за тем, что происходит, и анализировать это. Посмотрим, сможет ли Ковентри убедить членов исполкома МОК.
Мне казалось, что какие-то подвижки могут быть, допустим, полумеры — например, они могли бы допустить игровые виды. Все равно в них мы уже мимо Олимпиады. И понятно, что американцы не могут допустить сборную России в состав участников чемпионата мира по футболу, как бы им, может быть, этого ни хотелось.
Может быть, что-то расширят в российском представительстве в зимних видах на Олимпиаде или снизят влияние фильтров, которые они напридумывали", — сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Неловкость дня: это лицо Инфантино, когда Трамп тряс перед ним фотографией с Путиным.