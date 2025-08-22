Ричмонд
Россиянин Шкарин завоевал золото в греко-римской борьбе на юниорском чемпионате мира

Соревнования проходят в болгарском Самокове. В финальной схватке в весовой категории до 82 кг Шкарин одержал победу над представителем Казахстана Диасом Сейткалиевым.

Источник: Спортс"

В весовой категории до 72 кг Кристина Братчикова взяла бронзу, одержав в малом финале победу над представительницей Турции Хатиченур Сари.

Юниорский чемпионат мира по борьбе завершится 24 августа.