Дмитрий Васильев: «Без России норвежские лыжники могут собирать все медали, становиться 30‑кратными чемпионами Олимпиады. Они убрали конкурентов»

— А почему не позволит? Они всех конкурентов со своего пути убрали, без России норвежские лыжники могут собирать все медали, становиться 30‑кратными чемпионами Олимпиады. В целом, как и биатлонисты, олимпийскими чемпионами, — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.