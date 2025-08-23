Москва
Дмитрий Васильев: «Без России норвежские лыжники могут собирать все медали, становиться 30‑кратными чемпионами Олимпиады. Они убрали конкурентов»

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо заявил, что планирует выступать до Олимпиады-2030.

Источник: Спортс"

— Позволит ли ему здоровье?

— А почему не позволит? Они всех конкурентов со своего пути убрали, без России норвежские лыжники могут собирать все медали, становиться 30‑кратными чемпионами Олимпиады. В целом, как и биатлонисты, олимпийскими чемпионами, — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Также он выразил мнение, что Александр Большунов сможет составить конкуренцию Клэбо после возвращения на международную арену.

«Большунов смог сохранить отличную форму даже в условиях отстранения. Саша — очень талантливый спортсмен. Да, сейчас ощущается нехватка конкуренции, но он быстро войдет в колею на первых же международных стартах. Большунов сможет составить конкуренцию Клебо и любому другому лыжнику, претендующему на медали», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Йоханнес Клэбо: «У меня никогда не было мотивации заработать как можно больше денег. Лыжные гонки — это большое веселье, и ничто не сравнится с победой».