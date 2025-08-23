Ричмонд
Экс-сноубордистка Кашевник: «Для кого-то отстранение стало ударом, но никто не пропал. Наоборот, стало больше финансирования, у ребят есть возможность тренироваться»

С 2022 года российские спортсмены не допускаются до международных соревнований. 23-летняя Кашевник, ранее завершившая карьеру, является призером чемпионатов страны.

"Я слежу за ребятами, с которыми тренировалась. Меньше, наверное, стала наблюдать за европейскими спортсменами в силу своих новых интересов. Я рада, что они продолжают тренироваться, развивать наш вид спорта.

Безусловно, для кого-то стало ударом отстранение от международных стартов, но никто не пропал. Наоборот, стало больше финансирования, у ребят есть возможность тренироваться, они могут получать зарплату, ездить куда-то, где у них будет возможность выполнять трюки. Я думаю, сноубордисты внутри страны из-за случившегося получили большую поддержку, нежели она была раньше", — заявила Кашевник.