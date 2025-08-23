Экс-сноубордистка Кашевник о карьере в музыке: «Сейчас все на энтузиазме. Своими силами и вложениями просто бьем в одну точку, чтобы нас услышали»

— Нисколько. Это работа вдолгую. Может быть несколько вариантов развития событий. Ты можешь выступать на каких-то коммерческих мероприятиях, но, скорее всего, исполнять только каверы, так как пока нет большой известности. Но это все равно история про заработок. Мы вот этим не занимаемся. У нас был только один корпоратив, где я выступала со своими песнями. И спасибо этому опыту. Это было вообще прекрасно.