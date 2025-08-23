Ричмонд
«Летфест-2025». Команды Медведевой, Щербаковой, Ягудина, Тюкавина, Сергачева, Мельниковой, Монсона запустят летательные аппараты

Команды будут соревноваться в запуске самодельных летательных аппаратов с 6-метровой рампы.

«Летфест-2025».

Парк «Музеон», Москва.

Прямая трансляция — здесь.

14.30.

Команда «Снеговик» — капитан Джефф Монсон/аппарат «Дракон».

Команда РФСО «Локомотив» — капитан Роман Жалейко/аппарат «Сапсан».

Команда «Полет шмеля» — капитан Артур Далалоян/аппарат «Конь».

15.00.

Команда «Русская кувалд» — капитан Дмитрий Кудряшов/аппарат «Штанга».

Команда «Чемпионат» — капитан Тиков Генри/аппарат «Боб».

Команда «Полет» — капитан Максим Свобода/аппарат «Велосипед Меркурия».

Команда «Сектор 98» — капитан Михаил Сергачев/аппарат «Шайба».

15.35.

Команда «Острые коньки» — капитан Анна Щербакова/аппарат «Махолет Летатлина».

Команда Александра Мальцева — аппарат «Бассейн».

Команда «Черная пантера» — капитан Nebezao/аппарат «Черноэ каноэ».

16.25.

Команда «Бригада У НЕСЕКТА» — капитан Евгения Воротилова/аппарат «Ракетка».

Команда «ЧТОЗАСПОРТ» — капитан Алексей Смольянинов/аппарат «Чебурашка».

Команда «Стронгвумэн» — капитан Юлия Подрядчик/аппарат «Жар-птица».

17.00.

Команда «Диванные эксперты» — капитан Константин Тюкавин/аппарат «Домашний каинотеатр».

Команда «А4 ЛЕТ» — капитан Влад А4/аппарат «Самолет Можайского».

Команда «Европа Плюс» — капитан Михаил Зайцев/аппарат «Як-42».

17.40.

Команда «Майами» — капитан Олег Майами/аппарат «Ретро-машина».

Команда «Кукурузник с маслом» — капитан Евгения Медведева/аппарат «Орел».

Команда «Четверной аксель» — капитан Алексей Ягудин/аппарат «Ступа».

Команда Ангелины Мельниковой — аппарат «Ступа».

ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время.

