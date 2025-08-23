«Летфест-2025». Команды Медведевой, Щербаковой, Ягудина, Тюкавина, Сергачева, Мельниковой, Монсона запустят летательные аппараты

«Летфест-2025».
Парк «Музеон», Москва.
Прямая трансляция — здесь.
14.30.
Команда «Снеговик» — капитан Джефф Монсон/аппарат «Дракон».
Команда РФСО «Локомотив» — капитан Роман Жалейко/аппарат «Сапсан».
Команда «Полет шмеля» — капитан Артур Далалоян/аппарат «Конь».
15.00.
Команда «Русская кувалд» — капитан Дмитрий Кудряшов/аппарат «Штанга».
Команда «Чемпионат» — капитан Тиков Генри/аппарат «Боб».
Команда «Полет» — капитан Максим Свобода/аппарат «Велосипед Меркурия».
Команда «Сектор 98» — капитан Михаил Сергачев/аппарат «Шайба».
15.35.
Команда «Острые коньки» — капитан Анна Щербакова/аппарат «Махолет Летатлина».
Команда Александра Мальцева — аппарат «Бассейн».
Команда «Черная пантера» — капитан Nebezao/аппарат «Черноэ каноэ».
16.25.
Команда «Бригада У НЕСЕКТА» — капитан Евгения Воротилова/аппарат «Ракетка».
Команда «ЧТОЗАСПОРТ» — капитан Алексей Смольянинов/аппарат «Чебурашка».
Команда «Стронгвумэн» — капитан Юлия Подрядчик/аппарат «Жар-птица».
17.00.
Команда «Диванные эксперты» — капитан Константин Тюкавин/аппарат «Домашний каинотеатр».
Команда «А4 ЛЕТ» — капитан Влад А4/аппарат «Самолет Можайского».
Команда «Европа Плюс» — капитан Михаил Зайцев/аппарат «Як-42».
17.40.
Команда «Майами» — капитан Олег Майами/аппарат «Ретро-машина».
Команда «Кукурузник с маслом» — капитан Евгения Медведева/аппарат «Орел».
Команда «Четверной аксель» — капитан Алексей Ягудин/аппарат «Ступа».
Команда Ангелины Мельниковой — аппарат «Ступа».
ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время.