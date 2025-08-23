Ричмонд
Россияне Закриев и Комаров взяли серебро и бронзу на юниорском чемпионате мира по греко-римской борьбе

Чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет проходит в болгарском Самокове.

Источник: Спортс"

В финале в весовой категории до 67 кг россиянин Эрзу Закриев уступил Жанторо Мирзалиеву из Кыргызстана.

В весовой категории до 97 кг еще один россиянин Илья Комаров одолел представителя Хорватии Андрея Родина в поединке за бронзу.