Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2025. Петров, Штыль, Долгова, Спесивцев, Первухин и еще 10 россиян выступят в финалах

Милан, Италия.
24 августа.
Каноэ-одиночка, женщины, 200 м.
11:03.
Российская участница: Екатерина Шляпникова.
Байдарка-одиночка, женщины, 200 м.
11:09.
Российская участница: Анастасия Долгова.
Байдарка-одиночка, мужчины, 500 м.
11:39.
Российский участник: Максим Спесивцев.
Каноэ-двойка, мужчины, 500 м.
11:46.
Российские участники: Захар Петров и Иван Штыль.
Байдарка-двойка, мужчины, 500 м.
11:53.
Российские участники: Александр Сергеев и Виктор Гавриленко.
Каноэ-четверка, женщины, 500 м.
12:07.
Российские участницы: София Штиль, Алина Ковалева, Марина Гуреева, Дарья Харченко.
Каноэ-одиночка, женщины, 5000 м.
15:03.
Российская участница: Александра Власова.
Каноэ-одиночка, мужчины, 5000 м.
15:40.
Российский участник: Илья Первухин.
Байдарка-одиночка, женщины, 5000 м.
16:15.
Российская участница: Елена Миронченко.
Байдарка-одиночка, мужчины, 5000 м.
16:50.
Российский участник: Дмитрий Авдеев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов — московское.