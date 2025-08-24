Ричмонд
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2025. Петров, Штыль, Долгова, Спесивцев, Первухин и еще 10 россиян выступят в финалах

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2025.

Источник: Sports

Милан, Италия.

24 августа.

Каноэ-одиночка, женщины, 200 м.

11:03.

Российская участница: Екатерина Шляпникова.

Байдарка-одиночка, женщины, 200 м.

11:09.

Российская участница: Анастасия Долгова.

Байдарка-одиночка, мужчины, 500 м.

11:39.

Российский участник: Максим Спесивцев.

Каноэ-двойка, мужчины, 500 м.

11:46.

Российские участники: Захар Петров и Иван Штыль.

Байдарка-двойка, мужчины, 500 м.

11:53.

Российские участники: Александр Сергеев и Виктор Гавриленко.

Каноэ-четверка, женщины, 500 м.

12:07.

Российские участницы: София Штиль, Алина Ковалева, Марина Гуреева, Дарья Харченко.

Каноэ-одиночка, женщины, 5000 м.

15:03.

Российская участница: Александра Власова.

Каноэ-одиночка, мужчины, 5000 м.

15:40.

Российский участник: Илья Первухин.

Байдарка-одиночка, женщины, 5000 м.

16:15.

Российская участница: Елена Миронченко.

Байдарка-одиночка, мужчины, 5000 м.

16:50.

Российский участник: Дмитрий Авдеев.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов — московское.