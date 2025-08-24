Ярослав Бякин и Елена Зонова выиграли «Ночной забег», который прошел 23 августа в Санкт-Петербурге

Старт был дан с Яхтенного моста. Участники бежали с видом на Финский залив, «Лахта-центр», «Газпром Арену» и финишировали возле «Газпром Арены».
Результаты победителей и призеров:
10 км, мужчины.
Ярослав Бякин — 30:33.
Александр Абрамов — 31:55.
Даниил Елизаров — 32:54.
10 км, женщины.
Елена Зонова — 34:50.
Елизавета Погудо — 34:58.
Анна Мокина — 35:37.
5 км, мужчины.
Денис Бараусов — 14:56.
Денис Чуров — 15:03.
Павел Илатовский — 15:09.
5 км, женщины.
Алиса Кубышкина — 17:51.
Татьяна Соболева — 18:03.
Мария Краснопевцева — 18:30.
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.