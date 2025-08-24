Ричмонд
Ярослав Бякин и Елена Зонова выиграли «Ночной забег», который прошел 23 августа в Санкт-Петербурге

23 августа в Санкт-Петербурге прошел «Ночной забег» от организаторов PushkinRun. Участники соревновались на дистанциях 5 и 10 км.

Старт был дан с Яхтенного моста. Участники бежали с видом на Финский залив, «Лахта-центр», «Газпром Арену» и финишировали возле «Газпром Арены».

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины.

Ярослав Бякин — 30:33.

Александр Абрамов — 31:55.

Даниил Елизаров — 32:54.

10 км, женщины.

Елена Зонова — 34:50.

Елизавета Погудо — 34:58.

Анна Мокина — 35:37.

5 км, мужчины.

Денис Бараусов — 14:56.

Денис Чуров — 15:03.

Павел Илатовский — 15:09.

5 км, женщины.

Алиса Кубышкина — 17:51.

Татьяна Соболева — 18:03.

Мария Краснопевцева — 18:30.

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.