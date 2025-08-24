«Торпедо» показало форму на сезон-2025/26 с обновленным логотипом

Фото: телеграм-канал «Торпедо».
«Торпедо» поменяло логотип: олень смотрит направо. Найдете другие отличия?
«Торпедо» представило новый логотип с синим оттенком: «Амбициозно, грациозно и неудержимо, устремляя взор только вперед!».
«Это не просто форма. Это — цвет “Торпедо”, — говорится в телеграм-канале нижегородского клуба.
