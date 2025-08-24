Сергей Шубенков: «Постоянно думал о завершении карьеры. Результаты были не очень, но и травмы появлялись»

Пока не готов говорить, буду ли я стартовать в зимнем сезоне или пропущу его. Нужно сначала понять, на что я могу рассчитывать и чего от себя ожидать. Мне шестые-седьмые места занимать не очень комфортно. А если получается стать победителем, то это да, всегда приятно", — рассказал чемпион мира Сергей Шубенков.