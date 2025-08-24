Дмитрий Губерниев: «Не думаю, что в зимних видах иностранцы будут массово воротить морду от российских спортсменов»

— Щеки надувать может кто угодно. На чемпионате мира по водным видам спорта я, например, видел спортсменов из многих десятков стран, которые прекрасно относились к нашим ребятам. Они общались, фотографировались с нашими. Не думаю, что в зимних видах иностранцы будут массово воротить морду от российских спортсменов. Отдельные эпизоды у скандинавов могут быть, но не более того, — рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.