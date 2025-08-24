Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Япония сыграет с Украиной, Турция против Болгарии, Сербия встретится с Камеруном, другие матчи

Чемпионат мира по волейболу-2025.
Женщины.
Группа E.
Накхонратчасима, Таиланд.
Канада — Испания — 12.00.
Турция — Болгария — 15.30.
Положение в группе: Турция — 3 очка (1 игра), Канада — 3 (1), Болгария — 0 (1), Испания — 0 (1).
Группа F.
Чиангмай, Таиланд.
Доминиканская Республика — Мексика — 12.00.
Китай — Колумбия — 15.30.
Положение в группе: Доминиканская Республика — 3 (1), Китай — 3 (1), Мексика — 0 (1), Колумбия — 0 (1).
Группа G.
Пхукет, Таиланд.
Германия — Вьетнам — 13.00.
Польша — Кения — 16.30.
Положение в группе: Германия — 3 (1), Польша — 3 (1), Вьетнам — 0 (1), Кения — 0 (1).
Группа H.
Бангкок, Таиланд.
Япония — Украина — 13.00.
Сербия — Камерун — 16.30.
Положение в группе: Сербия — 3 (1), Япония — 3 (1), Украина — 0 (1), Камерун — 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.