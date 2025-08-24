Ричмонд
Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Япония сыграет с Украиной, Турция против Болгарии, Сербия встретится с Камеруном, другие матчи

25 августа пройдут вторые матчи в группах E, F, G и H.

Источник: Спортс"

Чемпионат мира по волейболу-2025.

Женщины.

Группа E.

Накхонратчасима, Таиланд.

Канада — Испания — 12.00.

Турция — Болгария — 15.30.

Положение в группе: Турция — 3 очка (1 игра), Канада — 3 (1), Болгария — 0 (1), Испания — 0 (1).

Группа F.

Чиангмай, Таиланд.

Доминиканская Республика — Мексика — 12.00.

Китай — Колумбия — 15.30.

Положение в группе: Доминиканская Республика — 3 (1), Китай — 3 (1), Мексика — 0 (1), Колумбия — 0 (1).

Группа G.

Пхукет, Таиланд.

Германия — Вьетнам — 13.00.

Польша — Кения — 16.30.

Положение в группе: Германия — 3 (1), Польша — 3 (1), Вьетнам — 0 (1), Кения — 0 (1).

Группа H.

Бангкок, Таиланд.

Япония — Украина — 13.00.

Сербия — Камерун — 16.30.

Положение в группе: Сербия — 3 (1), Япония — 3 (1), Украина — 0 (1), Камерун — 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.