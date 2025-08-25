Grand Chess Tour. Сент-Луис. 7-й тур. Каруана сыграет с Ароняном, Фируджа против Прагнанандхи, другие партии

Grand Chess Tour.
Пятый этап (Sinquefield Cup).
Сент-Луис, США.
7-й тур.
Начало партий — 20:30 по московскому времени.
Фабиано Каруана (США) — Левон Аронян (США).
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Сэм Севян (США).
Уэсли Со (США) — Гукеш Доммараджу (Индия).
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).
Алиреза Фируджа (Франция) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).
Турнирное положение: Каруана — 4 очка, Аронян, Прагнанандха — по 3,5, Со, Вашье-Лаграв, Севян, Фируджа, Гукеш — по 3, Дуда — 2,5, Абдусатторов — 1,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени — 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.