Grand Chess Tour. Сент-Луис. 7-й тур. Каруана сыграет с Ароняном, Фируджа против Прагнанандхи, другие партии

25 августа пройдут очередные партии турнира в Сент-Луисе.

Источник: Спортс"

Grand Chess Tour.

Пятый этап (Sinquefield Cup).

Сент-Луис, США.

7-й тур.

Начало партий — 20:30 по московскому времени.

Фабиано Каруана (США) — Левон Аронян (США).

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Сэм Севян (США).

Уэсли Со (США) — Гукеш Доммараджу (Индия).

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).

Алиреза Фируджа (Франция) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

Турнирное положение: Каруана — 4 очка, Аронян, Прагнанандха — по 3,5, Со, Вашье-Лаграв, Севян, Фируджа, Гукеш — по 3, Дуда — 2,5, Абдусатторов — 1,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени — 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.