Кучер о контенте «Народной Команды»: «Хватит скрывать, что мы лучшие в этом!»

«Такого количества “длинных видео” не выпускает ни один клуб МФЛ в это межсезонье. Горжусь парнями!

Источник: Спортс"

Призываю все комьюнити МФЛ обратить на это внимание! Хватит скрывать тот факт, что мы сейчас лучшие в этом направлении! «- написал президент “Народной Команды”.

Кучер раскрыл статистику "Народной Команды╗ в соцсетях за последние две недели. Клуб опубликовал 123 поста в телеграм-канале с суммарными просмотрами 340 тысяч и 5 роликов в VK Видео, которые вместе набрали 480 тысяч просмотров. Среднее количество комментариев под видео — 3.

«Народная Команда» сыграет против «Матч ТВ» в первом туре WINLINE Кубка Лиги.

Напомним, клуб пропускал прошлый розыгрыш Кубка и шестой сезон Медиалиги.