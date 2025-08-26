Кучер о контенте «Народной Команды»: «Хватит скрывать, что мы лучшие в этом!»

Призываю все комьюнити МФЛ обратить на это внимание! Хватит скрывать тот факт, что мы сейчас лучшие в этом направлении! «- написал президент “Народной Команды”.
Кучер раскрыл статистику "Народной Команды╗ в соцсетях за последние две недели. Клуб опубликовал 123 поста в телеграм-канале с суммарными просмотрами 340 тысяч и 5 роликов в VK Видео, которые вместе набрали 480 тысяч просмотров. Среднее количество комментариев под видео — 3.
«Народная Команда» сыграет против «Матч ТВ» в первом туре WINLINE Кубка Лиги.
Напомним, клуб пропускал прошлый розыгрыш Кубка и шестой сезон Медиалиги.