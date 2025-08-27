Экс-полузащитник 2Drots Биря — игрок SD Family. Ранее хавбек в составе «Титана» становился чемпионом МФЛ-4

«Найду какую-нибудь работу, просто отвлекусь. Пойду, может, курьерить или таксистом и буду играть в ЛФЛ. Перезагружусь. Когда вернусь в Медиалигу? Если опять почувствую порыв, соскучусь», — говорил экс-хавбек 2Drots в начале августа.