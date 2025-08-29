Ричмонд
Кубок России по регби-7 (жен). ЦСКА, «Зилант», «ВВА-Подмосковье» и «Кубань» сыграют на турнире

Все встречи в прямом эфире покажет Спортс«» — вот здесь.

Источник: Спортс"

Магнит Кубок России по регби-7.

Женщины.

Групповой этап.

30 августа.

ЦСКА — СЛКМ — 10.00.

МСТ — Сборная Московской области — 10.20.

Кубань — МАР — 10.40.

ЦСКА — Зилант — 11.30.

МСТ — СЛКМ — 11.50.

ВВА-Подмосковье — ЦСКА-2 — 12.10.

Сборная Московской области — Зилант — 13.00.

ЦСКА — МСТ — 13.20.

ВВА-Подмосковье — Кубань — 13.40.

МАР — ЦСКА-2 — 14.00.

МСТ — Зилант — 14.50.

Сборная Московской области — СЛКМ — 15.10.

Кубань — ЦСКА-2 — 15.30.

Турнирное положение.

Группа A: ЦСКА, молодежная сборная Татарстана (МСТ), сборная Московской области, «Зилант», сборная любительских клубов Москвы (СЛКМ) — по 0 очков (0 матчей).

Группа B: «ВВА-Подмосковье», «Кубань», МАР, ЦСКА-2 — по 0 очков (0 матчей).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.