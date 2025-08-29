Кубок России по регби-7 (жен). ЦСКА, «Зилант», «ВВА-Подмосковье» и «Кубань» сыграют на турнире

Магнит Кубок России по регби-7.
Женщины.
Групповой этап.
30 августа.
ЦСКА — СЛКМ — 10.00.
МСТ — Сборная Московской области — 10.20.
Кубань — МАР — 10.40.
ЦСКА — Зилант — 11.30.
МСТ — СЛКМ — 11.50.
ВВА-Подмосковье — ЦСКА-2 — 12.10.
Сборная Московской области — Зилант — 13.00.
ЦСКА — МСТ — 13.20.
ВВА-Подмосковье — Кубань — 13.40.
МАР — ЦСКА-2 — 14.00.
МСТ — Зилант — 14.50.
Сборная Московской области — СЛКМ — 15.10.
Кубань — ЦСКА-2 — 15.30.
Турнирное положение.
Группа A: ЦСКА, молодежная сборная Татарстана (МСТ), сборная Московской области, «Зилант», сборная любительских клубов Москвы (СЛКМ) — по 0 очков (0 матчей).
Группа B: «ВВА-Подмосковье», «Кубань», МАР, ЦСКА-2 — по 0 очков (0 матчей).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.