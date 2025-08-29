Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зайцева о недопуске россиян на Олимпиаду-2026: «Они продолжают действовать нечестным путем, исключают сильнейшую страну»

"Я не удивлена, решение было ожидаемым. Они продолжают действовать нечестным путем, смешивают спорт с политикой, оставаясь на своей волне. Они исключают сильнейшую страну, хотя должны исправлять ситуацию сами.

Источник: Спортс"

"Я не удивлена, решение было ожидаемым. Они продолжают действовать нечестным путем, смешивают спорт с политикой, оставаясь на своей волне. Они исключают сильнейшую страну, хотя должны исправлять ситуацию сами. IBU должны доносить, что спорт — это мир, должны участвовать все. А они поступают неправильно, как и всегда.

Я бы обрадовалась, если бы было иначе. Будем надеяться, что допустят хотя бы в нейтральном статусе.

Продолжают действовать двойные стандарты. IBU не хочет исправляться, продолжает убивать биатлон, исключая сильнейшую страну и ее спортсменов. Не выполняет своих задач. Будем надеяться, что, может, прозреют к Олимпиаде. Сейчас все зависит же от политической ситуации. Задавим — поедем участвовать. А мы их задавим точно, победа все равно будет за нами!" — рассказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.

Наш биатлон — мимо Олимпиады-2026. А есть просвет в других видах?